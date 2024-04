Google Maps: Neuerungen für Fahrten mit einem Elektroauto

Google hat neue und erweiterte Funktionen in Google Maps eingeführt, um nachhaltiges Reisen zu fördern, so das Unternehmen.

Insbesondere Fahrer von Elektroautos profitieren davon, da sie nun leichter Ladestationen entlang ihrer Route finden können. Dank KI-gestützter Zusammenfassungen werden Ladestationen in Google Maps laut Google schneller und effizienter angezeigt. So heißt es:

Autos. Um Nutzer*innen die Schnitzeljagd bei der Suche nach Ladestationen zu ersparen, werden wir KI-gestützte Zusammenfassungen in Google Maps anzeigen, die den spezifischen Standort von Ladestationen besser beschreiben und auf hilfreichen Informationen aus Bewertungen basieren. Wenn ihr z. B. auf dem Weg zu einer Ladestation seid, seht ihr eine detaillierte Beschreibung – wie etwa „Fahren Sie in die Tiefgarage und folgen Sie den Schildern zum Ausgang. Biegen Sie kurz vor der Ausfahrt rechts ab.“

Die wachsende Beliebtheit von Elektrofahrzeugen spiegelt sich auch in den Google-Suchtrends wider. In den letzten fünf Jahren sind die Suchanfragen nach Elektroautos in Deutschland um 220 Prozent gestiegen. Das Interesse an Ladestationen für Elektrofahrzeuge stieg sogar um 230 Prozent.

Andrew Foster, Direktor von Google Maps, hat die Neuerungen in einem Blogpost vorgestellt, der weitere Informationen bietet.

-->