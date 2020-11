Das neue Google Pay ist offiziell

Google hat diese Woche wie erwartet das neue Google Pay offiziell vorgestellt. Es gibt eine komplett neue App, ein komplett neues Icon und einen neuen Ansatz.

Der Fokus von Google Pay wird nun nicht mehr auf den Zahlungen liegen, sondern auf den Menschen und Kontakten. Diese neue Version von Google Pay ist gar nicht so neu, denn in Indien testet Google so eine ähnliche Pay-App schon länger.

-->

In der neuen App für Google Pay könnt ihr sehen, mit wem ihr oft interagiert, wo ihr oft Google Pay zum Bezahlen nutzt, ihr könnt Geld sparen, ihr könnt Coupons von Geschäften einlösen, die Suche nach Transaktionen wurde optimiert und 2021 wird es noch „Plex Accounts“ geben – sowas wie digitale Konten in Google Pay.

That’s why we’re working with trusted financial institutions to create Plex, a new mobile-first bank account integrated into Google Pay. Plex Accounts are offered by banks and credit unions, include checking and savings accounts with no monthly fees, overdraft charges or minimum balance requirements and help you save toward your goals more easily.