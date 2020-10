Google Pixel 10 kommt ohne Kunststoff im Lieferumfang

Google hat seine Ziele für umweltfreundlichere Produkte aktualisiert. Man will nun zum Beispiel bis 2025 bei über 50 Prozent der Google-Produkte auf recycelte oder erneuerbare Materialien setzen. Außerdem werden die Verpackungen optimiert.

Innerhalb von 5 Jahren will man neue Geräte außerdem ohne Kunststoff ausliefern und dafür sorgen, dass alles zu 100 Prozent recyclebar ist. Man arbeitet daher mit den Partnern zusammen, um Lösungen für Displayfolien und Co. zu finden.

Die Produkte sollen weiterhin bei der Auslieferung geschützt sein und für Google ist das eine große Herausforderung, die man angehen möchte. Spätestens mit dem Google Pixel 10 im Herbst 2025 wird es kein Kunststoff mehr in der Box geben.

To get us there, we need to uncover alternative, recyclable materials that will still protect our products. It’ll take partnering with our suppliers, tinkering in the lab and sharing learnings across the industry, but we’ll get there.