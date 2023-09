Google Pixel 10 soll mit neuem Chip von TSMC auf den Markt kommen

Das Google Pixel 8 steht in ein paar Tagen an und es wird mit dem Tensor G3 auf den Markt kommen. Google entwickelt die Chips seit einer Weile selbst, lässt sie aber natürlich von einem Partner fertigen. In diesem Fall ist das übrigens Samsung.

Allerdings ist das nicht die Nummer 1, wenn es um Chipfertigung geht, daher wird das gerne mal kritisiert. Google optimiert Hardware und Software zwar sehr gut, ein Chip von TSMC wäre aber bei vielen (inklusive mir) ganz oben auf der Wunschliste.

Google möchte von Samsung weg

Übrigens auch bei Google selbst und laut Android Authority wollte man mit dem Google Pixel 9 wechseln. Dieser Plan wird aber nicht aufgehen und daher dauert es ein Jahr länger, der Schritt zu TSMC ist jetzt erst mit dem Google Pixel 10 geplant.

Wir haben im Sommer gehört, dass Google diesen Schritt schon mit dem Tensor G4 gehen möchte, aber man bleibt ein weiteres Jahr bei Samsung und versucht es dann mit dem Tensor G5. Der Schritt zu TSMC ist wohl komplexer, da Google im Moment viel Hilfe von Samsung bekommt, aber so erlangt man Unabhängigkeit.

