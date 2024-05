Mein Tipp der Woche: Fallout (Serie bei Amazon)

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Willkommen zur neuen Ausgabe. Hier geht es zur letzten Ausgabe.

Mein Tipp der Woche: Fallout

Diese Woche ist es mal wieder eine Serie, die mittlerweile kein Geheimtipp mehr ist, da sie weltweit für Aufsehen und sehr positive Kritiken gesorgt hat. Die Rede ist von Fallout bei Amazon Prime Video, für die Serie benötigt man also ein Prime-Abo.

Fallout basiert auf den Spielen von Bethesda, die ich aber ehrlich gesagt noch nie gespielt habe, nur den mobilen Ableger „Shelter“ habe ich mir vor ein paar Jahren mal angeschaut. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie gingen die Spiele an mir vorbei. Das geht vielen so, daher stürmen die Fallout-Spiele derzeit die Charts.

Es handelt sich hier jedenfalls um eine Endzeitserie, die man auch wunderbar ohne die Spiele genießen kann. Die Geschichte ist schnell erklärt: Ein Atomkrieg hat die Welt im Jahr 2077 verändert und man verfolgt die Geschichte der von Personen, die einige Jahre später in dieser zerstörten Welt leben. Mehr will ich nicht sagen.

Gute Serien, kann ich empfehlen, macht Spaß, wirkt sehr hochwertig und rund, was mir bei Amazon Prime Video sonst oft fehlt. Die zweite Staffel wurde übrigens auch schon bestätigt und ich bin mir nach diesem Erfolg sicher, dass Amazon weiter an Fallout festhalten wird. Und zum Abschluss gibt es noch den offiziellen Trailer:

Falls euch die deutsche Version des Trailers lieber ist:

