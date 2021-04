Neue Google Pixel Buds könnten 3D Audio unterstützen

Apple führte mit den AirPods Pro eine Funktion namens 3D Audio ein, die Samsung mit den Galaxy Buds Pro ebenfalls nachreichte. Hier soll eine Art Surround-Effekt simuliert werden. Ein Bewegungssensor folgt den Kopfbewegungen und der Sound passt sich an. Ist nicht weit verbreitet, aber ein beeindruckendes Feature.

Google könnte das ebenfalls für die Pixel Buds geplant haben, denn wie man bei Protocol berichtet, hat Google ein Unternehmen namens „Dysonics“ übernommen. Und die haben sich auf 3D Audio spezialisiert. Das Team besteht aus 10 Köpfen und soll bereits (seit Anfang 2021) an neuer Hardware für Google arbeiten.

Google Pixel Buds 2021 mit 3D Audio?

Bei Google arbeitet man derzeit wohl an neuen Pixel Buds für 2021, die wir bereits im April sehen könnten. Es wäre denkbar, dass diese also schon mit 3D Audio auf den Markt kommen – oder die Funktion zeitnah nachgereicht bekommen werden. Womöglich wird 3D Audio dann auch für Entwickler in Android 12 integriert.

Es wäre jedenfalls schön, wenn sich diese Funktion weiter verbreitet, wobei ich das eher am TV mit Serien oder Filmen spannend finde. Doch wer weiß, Google könnte das dann auch in Android TV integrieren, das wäre ein spannender Schritt. Wir sind gespannt und werden die neuen Pixel Buds womöglich schon bald sehen.

