Google Pixel: Twitter-Team antwortet Tim Cook von einem iPhone

Google hat mit dem Launch der neuen Pixel-Reihe einen offiziellen Account für die Pixel-Smartphones gestartet, jedenfalls in den USA. Und dieser Account ist derzeit sehr aktiv, man geht auf Fragen ein und reagiert auch noch auf andere Nutzer.

Und so dachte man sich, dass es doch lustig sei, die „Take Note“-Anspielung an die NBA zu erwähnen, denn der Hashtag für die iPad-Ankündigungen verwirrte sogar einige in der NBA. Jedenfalls nutzte Google für diese Antwort ein Apple iPhone.

Der Tweet wurde schnell gelöscht und neu via Web abgeschickt, aber das ging dann doch ein bisschen nach hinten los. Etwas, was man übrigens immer wieder beobachten kann, wenn ein gekaufter Star am Ende doch ein Apple iPhone nutzt.

Das ist natürlich nicht tragisch, aber ich glaube, dass die Nutzer nicht so dumm sind und das merken. Da ist es doch besser, wenn man die Stars so sehr von der Marke überzeugt, dass sie freiwillig damit werben – wie Kai Pflaume für Apple.

Oftmals hängen auch Agenturen hinter den großen Accounts und die nutzen dann eben iPhones, in diesem Fall sollte man doch aber meinen, dass das Pixel-Team von Google auch Pixel-Smartphones nutzt. Tun sie sicher, aber eben auch iPhones.

Video: Apple iPad Pro 2022 mit M2-Chip

