Google Pixel: Zwei Videos und viele neue Details zum neuen Smartphone

Man könnte meinen, dass das erste Foldable von Google schon offiziell ist, doch es wird noch ein paar Tage dauern, denn die Ankündigung findet erst am 10. Mai statt.

Allerdings gibt es immer mehr Gerüchte und Jon Prosser hat jetzt als zuverlässige Google-Quelle einige Details verraten. Es geht bei 1.799 Dollar los und dafür gibt es 256 GB Speicher und 12 GB RAM. Diese Version bekommt man in zwei Farben, wer 512 GB Speicher möchte, der zahlt 1.919 Dollar und bekommt dann nur Obsidian.

Für Vorbesteller, es geht direkt am 10. Mai los, gibt es eine Google Pixel Watch und Marktstart ist am 27. Juni. Andere Shops starten den Vorverkauf am 30. Mai. Da ist vieles bekannt gewesen, aber wir haben hier auch einige neue Details bekommen.

Die Quelle spricht natürlich auch vom Google G2 als Chip, es gibt UFS 3.1-Speicher, das Außendisplay ist 5,8 Zoll groß (OLED, FHD), das Display innen ist 7,6 Zoll groß (beide haben 120 Hz), es gibt eine Hauptkamera mit 48 MP, dazu jeweils 10,8 MP für den Zoom und Ultraweit und es gibt noch zwei Frontkameras (8 und 10 MP).

Google Pixel Fold im ersten Video

Und falls ihr wissen wollt, wie so ein Google Pixel Fold in Aktion aussieht, dann gibt es auch da ein kurzes Video. Zur Hardware wurde mittlerweile fast alles gesagt, ich bleibe aber dabei, spannend wird für mich vor allem die Software bei diesem Pixel.

