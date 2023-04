Weitere Quelle bestätigt neues Pixel-Smartphone von Google

Google hat große Pläne für die Pixel-Reihe in diesem Jahr und am 10. Mai werden wir im Rahmen der Google I/O 2023 auch ein komplett neues Modell sehen. Das erste Foldable steht an, welches voraussichtlich Google Pixel Fold heißen wird.

Es gab schon einige Quellen, die so ein Modell prognostiziert haben und mit CNBC haben wir jetzt eine weitere Quelle. Man behauptet sogar, dass man schon da erste Marketingmaterial gesehen hat, welches Google im Mai bei der Keynote nutzt.

Google Pixel Fold wird ein teurer Spaß

Das Google Pixel Fold soll tatsächlich bei 1.700 Dollar starten, es soll den bisher stabilsten Faltmechanismus in einem Foldable haben, es ist wasserdicht, es ist etwas schwerer, als das Samsung Galaxy Z Fold 4, es gibt aber auch einen etwas größeren Akku und eine Akkulaufzeit von 24 Stunden und natürlich den G2-Chip.

Google wird den Fokus aber nicht nur auf die Hardware legen, es wird auch viele neue Anpassungen für Android geben. Da das Google Pixel Fold aber schon im Juni kommt, wird es wohl noch Android 13 nutzen. Man darf also davon ausgehen, dass viele Anpassungen für das Foldable exklusiv für Google (den Pixel Launcher) sind.

Mal schauen, ob sie dann auch in Android 14 für alle landen werden.

Ich bin weiterhin sehr gespannt auf diesen Schritt, denn der Fold-Formfaktor ist mein favorisierter Formfaktor bei diesen Modellen und da Google eben Android entwickelt, habe ich bei diesem Pixel-Smartphone ehrlich gesagt hohe Erwartungen.

