Motorola hat ein zweites Ultra-Smartphone für 2023 geplant

Motorola bietet mittlerweile wieder gute Highend-Modelle an und bringt sogar seit einer Weile richtige Flaggschiffe auf den Markt, die den Zusatz „Ultra“ bekommen. Nach dem Edge 40 Pro rechnen wir zum Beispiel bald mit einem Edge 40 Ultra.

Doch dabei wird es wohl nicht bleiben, denn Evan Blass hat auf Twitter verraten, dass wir auch ein Motorola Razr 40 Ultra sehen werden. Details haben wir noch keine, allerdings gibt es sowas wie die erste Seite von einem Marketing-Flyer:

Lange müssen wir aber wohl nicht mehr warten, denn Motorola hat bei Weibo den ersten Teaser für das neue Razr veröffentlicht. Es soll „bald“ gezeigt werden und ein größeres Außendisplay mitbringen, was wir übrigens schon gehört haben.

In diesem Jahr gibt es wohl zwei Razr-Modelle, einmal ein ganz normales Foldable, welches die Basis von 2022 nutzt, und dann noch die Ultra-Version, die sicher an die Grenzen der Hardware in dieser Kategorie geht – und nicht günstig sein wird.

