Google Play Store erhält neues Logo zum Jubiläum

Es hat sich schon Anfang des Monats angedeutet und jetzt ist es offiziell: Der Play Store von Google bekommt ein neues Logo. Der Aufbau ist minimal anders, aber was auffällt, sind die neuen Farben, die sich an den Google-Farben orientieren.

Google feiert diese Woche das 10. Jubiläum des Play Stores, der von 2,5 Milliarden Menschen im Monat genutzt wird und in 190 Ländern verfügbar ist. Moment, sind wir aber nicht schon bei Android 13 angekommen, wieso dann erst 10. Jubiläum?

Genau genommen ging der Store für Apps schon 2008 als Android Market online, das Rebranding zum Google Play Store folgte tatsächlich erst später. Der Android Market wurde am 30. Juni 2017 eingestellt, das ist noch gar nicht so lange her.

