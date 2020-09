Google Pixel 5: Preis offiziell bestätigt

Zufall? Google Japan hat am Wochenende einen Tweet geteilt, bei dem man schon damit warb, dass man das Pixel 5 jetzt vorbestellen kann. In dem Tweet, der bereits gelöscht wurde, war von knapp 610 Euro (umgerechnet) für das Pixel 5 die Rede.

Das passt zu der Meldung, dass wir in Deutschland mit 629 Euro beim Google Pixel 5 rechnen können. Google wird die neuen Pixel-Smartphones am 30. September auf einem Event zeigen und vermutlich direkt zum Vorverkauf anbieten.

Das Pixel 5 könnte dann recht zeitnah im Oktober kommen, das Pixel 4a 5G aber erst im November. Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob der Tweet nicht doch eine kleine Marketing-Aktion war, um zum Start in die neue Woche nochmal mit dem Pixel 5 in den Tech-Medien präsent zu sein, bevor man es am Mittwoch zeigt.

