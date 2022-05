Große Anbieter gefälschter Rezensionen beenden ihre Amazon-Programme

Amazon hat rechtliche Schritte gegen drei große Anbieter gefälschter Rezensionen eingeleitet: Fivestar Marketing, Matronex und AppSally.

Diese Anbieter gefälschter Rezensionen haben ihre unlauteren Handlungen gegenüber Amazon Kunden in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien eingestellt. Infolgedessen sollen fast 350.000 Personen, die deren Websites nutzen und bereit waren, gefälschte und irreführende Produktrezensionen zu schreiben, keinen Anreiz mehr erhalten, dies bei Amazon zu tun.

-->

Amazon geht auch gegen „Extreme Rebate“ vor

Auch hat Amazon zusätzliche rechtliche Schritte gegen einen weiteren großen Anbieter gefälschter Bewertungen eingeleitet – „Extreme Rebate“. Extreme Rebate hat seinen Sitz in Hongkong und koordiniert die Veröffentlichung irreführender Bewertungen in Amazon Stores in den USA, Europa, Japan und Kanada. Amazon hat nach eigenen Angaben in den USA und Deutschland rechtliche Mittel gegen Extreme Rebate ergriffen, um die Tätigkeit des Unternehmens zu unterbinden.

Anhand dieser Informationen will Amazon auch alle gefälschten Bewertungen entfernen, die nicht zuvor durch Technologie und proaktive Monitoring-Prozesse entdeckt und entfernt wurden. Im Sinne der Kunden kann man nur hoffen, dass dies gelingt. Denn Produktrezensionen sind für viele Kunden im Netz immer noch eine entscheidende Einkaufshilfe.

Amazon reduziert Echo-Hardware, Kindle, Fire TV und weitere Elektronikprodukte Amazon reduziert ab sofort im Rahmen der Tagesangbeote ausgewählte Echo-Hardware und weitere hauseigene Geräte. Die Rabatte kehren immer mal wieder zurück, sodass man die betreffende Hardware besser nicht zum Listenpreis kaufen sollte. Die aktuelle Aktion findet im Grunde ohne besonderen…4. Mai 2022 JETZT LESEN →

-->