Hat das Potenzial? Niantic träumt weiter von einer AR-Zukunft mit Brille

Schon 2019 haben Niantic und Qualcomm einen Grundstein für AR-Brillen gelegt und letztes Jahr teaserte man dann eine AR-Brille an. Es gibt zwar immer wieder kleine Teaser, aber so richtig konkret wurde es nicht. Soll es aber ab 2023 werden.

Im Rahmen der Snapdragon Summit haben Niantic und Qualcomm ein neues Referenzdesign für eine AR-Brille gezeigt. Mit der Technik von Qualcomm und der Software von Niantic hofft man, dass sowas dann bald normal in unserem Alltag ist:

Werden wir also kommendes Jahr die ersten Pokémon Go-Spieler mit so einer Brille sehen? Weiß ich nicht. AR ist ein spannendes Feld, keine Frage, aber das wird in meinen Augen erst interessant, wenn das nicht mehr so hässlich auffällig ist.

Es macht sicher Spaß und es wird auch einige Abnehmer geben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kundschaft groß ist. Das wird nicht günstig, das muss man immer mitschleppen und dann muss auch der Akku dafür immer voll sein.

Ich glaube durchaus an AR, aber in dieser Form wird das vermutlich (ich kann mich täuschen) eine Nische bleiben. Eine sehr kleine. Als Nerd würde ich das gerne mal testen, aber in meinem Alltag will ich nicht immer an diese Brille denken müssen.

Want a clearer view of the real-world metaverse? 👓 Starting in 2023, Niantic’s @LightshipAR visual positioning system will work with @Snapdragon Spaces to bring you an outdoor AR headset. #SnapdragonSummit https://t.co/Y8OEwGZwRb pic.twitter.com/oIcwmVPB1b — Niantic 🧭 (@NianticLabs) November 16, 2022

-->