HELLO! S Plus Online: LEBARA spendiert dauerhaft 5 GB mehr Datenvolumen

Wer sich ab sofort für den Tarif LEBARA „HELLO! S Plus Online“ entscheidet, für den gibt es gute Neuigkeiten: Denn der Mobilfunkanbieter stattet seinen 24-Monatsvertrag für alle Neukunden, die die Buchung online abschließen, dauerhaft mit 5 GB zusätzlichem Datenvolumen aus.

Damit stehen den Kunden für 9,99 Euro im Monat 20 GB Datenvolumen zur Verfügung. Weiterhin bietet der „HELLO! S Plus Online“-Vertrag eine Gesprächsflat in alle deutschen Netze, eine SMS-Flat in alle deutschen Mobilfunknetze sowie 120 Minuten für Telefonate in 50 Länder weltweit.

Per PayPal oder SEPA-Lastschrift bezahlt, bietet der Laufzeitvertrag eine Lösung für alle, die auf das regelmäßige Aufladen ihres Handyguthabens verzichten möchten. Wie alle LEBARA-Vertragsprodukte kann der Tarif bei Bedarf monatlich an veränderte Bedürfnisse angepasst werden kann.

Kunden von LEBARA sind im Netz von Telefónica Deutschland unterwegs.

