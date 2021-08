Hermes testet Mubea eCargo in Leipzig

Hermes ist weiterhin im Lastenrad-Bereich aktiv und führt entsprechende Tests mit verschiedenen Gefährten durch.

Im Juli prüfte der Paketdienstleister den Prototypen eCargo des Herstellers Mubea im Regelbetrieb in Leipzig. Das eigens für die KEP-Branche (Kurier-, Express- und Paketdienst) entwickelte Cargofahrzeug des Automobilzulieferers wurde bei der Zustellung in den Leipziger Stadtteilen Mockau und Eutritzsch eingesetzt.

Das Pedelec hat eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern und ist mit einer Nutzlast von 335 Kilogramm und einer Ladekapazität von bis zu zwei Kubikmetern für den täglichen Einsatz im KEP-Bereich ausgelegt.

Rund 70 Sendungen wurden mit dem eCargo innerhalb des Testzeitraums pro Tag durchschnittlich ausgeliefert. Das Fazit zum Mubea eCargo fällt dabei positiv aus. So heißt es von Thomas Breunig, der den Test als Manager Last Mile bei Hermes Germany in der Region Leipzig begleitet hat:

[…] Man merkt sofort, dass das Pedelec von einem Hersteller mit Automotive-Know-How kommt und hier viel Arbeit investiert worden ist. Die Karosserie ist sehr gut und dank der Federung ist auch auf holprigen Strecken ein problemloses und zügiges Fahren möglich. Während des gesamten Testzeitraums war der verantwortliche Ingenieur des Herstellers mit vor Ort und stand als Ansprechpartner für Verbesserungsvorschläge und Tipps zur Verfügung. Man schaut hier sehr akribisch, wie der Prototyp noch weiter für die KEP-Branche optimiert werden kann.

Ob und wann das Mubea eCargo auch in Zukunft weiter im Regelbetrieb eingesetzt wird, hat Hermes noch nicht verlauten lassen.

