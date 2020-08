HEVC Advance: Klage gegen Xiaomi in Deutschland

Einige HEVC Advance-Lizenzgeber haben Patentverletzungsklagen in Bezug auf HEVC-Patente gegen Vestel und Xiaomi beim Landgericht Düsseldorf eingereicht.

Das Unternehmen HEVC Advance hat heute bekannt gegeben, dass einige Patentinhaber im HEVC Advance HEVC/H.265-Patentpool ein Patentverletzungsverfahren beim Landgericht Düsseldorf gegen Vestel und Xiaomi wegen der Verletzung von Patenten angestrengt haben, die für den digitalen Videokodierungsstandard HEVC/H.265 essenziell sind.

Laut den Klagen bietet Vestel TV- und Set-Top-Boxen und Xiaomi mobile Produkte in Deutschland an, die jeweils HEVC/H.265-Technologie enthalten. Genauere Informationen liegen dazu noch nicht vor. Wir rechnen damit, dass sich Vestel und Xiaomi in Kürze dazu äußern werden und ergänzen die Statements dann.

Info HEVC Advance LLC ist ein Unternehmen für Lizenzierungsadministration, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Administration und Verwaltung von Patentpools für die Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten standardbasierten Video-Codec-Technologien zu leiten.

