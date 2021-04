Homematic IP: Fenstersensor in Alexa Routinen nutzen

Mehr Kurzbefehle möglich: Alexa bekommt individuellere Routinen

Es war bereits bekannt, dass Alexa mehr Möglichkeiten für die Routinen bekommen soll und in diesen Tagen landeten diese endlich auch hierzulande. Die Routinen in Amazons Alexa sind anpassungsfähiger geworden. Was nach einer kleinen Neuerung klingt, bringt sehr viele Möglichkeiten,…1. April 2021 JETZT LESEN →