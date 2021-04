Mehr Kurzbefehle möglich: Alexa bekommt individuellere Routinen

Es war bereits bekannt, dass Alexa mehr Möglichkeiten für die Routinen bekommen soll und in diesen Tagen landeten diese endlich auch hierzulande.

Die Routinen in Amazons Alexa sind anpassungsfähiger geworden. Was nach einer kleinen Neuerung klingt, bringt sehr viele Möglichkeiten, gerade im Zusammenspiel mit „dummen“ externen Skills. In jeder Routine lässt sich jetzt nämlich auch ein Sprachbefehl als Aktion einbauen.

Vermutlich erklärt sich die Nützlichkeit dieser Neuerung am besten an einem Beispiel. Ich nutze die Netatmo Wetterstation, die auch einen Alexa-Skill zum Abfragen der Werte bietet. Das geschieht hier im Haushalt pro Tag sicher 10-mal und mehr, alleine, weil ich damit immer mal die Luftqualität der Räume und die Außentemperatur abfrage.

Routinen ermöglichen mehr Kurzbefehle

Bisher musste ich zum Beispiel sagen: „Alexa, frage Netatmo nach der Temperatur im Wohnzimmer“. Ja, das ist lang und eher nervig. Nun kann ich in einer Routine diesen Satz als Aktion festlegen, die mit einem individuellen Befehl gestartet wird. Ich sage nun also nur noch „Alexa, Temperatur Wohnzimmer“ und erhalte sofort das Ergebnis.

Ich vermute, wer Alexa investiv nutzt, dem werden direkt einige Skills einfallen, die sich nur sehr umständlich mit langen Befehlen bedienen lassen. Das Abkürzen solcher Befehle ermöglichen die neuen Möglichkeiten der Routinen nun ideal.

