Horizon Zero Dawn: Sony verschenkt eines der besten PS4-Spiele

Die PlayStation 4 hatte vor allem zum Ende hin ein paar extrem gute Spiele, die ich jedem empfehlen kann und die ich erst mit der PlayStation 5 nachgeholt habe. Ein Titel ist Horizon Zero Dawn, was ich sogar erst letztes Wochenende beendet habe.

Horizon Zero Dawn: Complete Edition bald kostenlos

Falls ihr den Titel noch nicht gespielt habt, dann kann ich ihn euch empfehlen und falls ihr euch das Geld sparen wollt, dann wartet den 20. April 2021 ab. Da wird Sony nämlich die Complete Edition von Horizon Zero Dawn verschenken.

Nach Ratchet & Clank ist das schon der nächste AAA-Titel, den Sony einfach so im PlayStation Store verschenkt. Horizon Zero Dawn wird übrigens bis zum 15. Mai kostenlos sein, man hat also wieder ein paar Wochen für den Download Zeit.

Für mich besonders interessant: Die Complete Edition enthält auch Frozen Wilds, was ich mir gestern im Angebot gekauft habe. Jetzt werde ich die Erweiterung aber wohl umtauschen und die paar Tage warten und mir dann die Complete Edition mit allen Inhalten als digitale Version sichern (aktuell spiele ich noch mit CD).

PlayStation: Sony verschenkt weitere Spiele

Sony verschenkt übrigens schon ab kommender Woche 9 weitere Spiele, jedoch eher im Indie-Bereich. Da sind aber auch ein paar spannende Titel dabei, die ich mir mal anschauen werde. Eine komplette Übersicht gibt es direkt bei Sony.

PS: Ich glaube nicht, dass diese beiden Spiele zufällig gewählt wurden, denn bei Ratchet & Clank kommt im Juni ein neuer Titel und bei Horizon könnte der neue Titel ebenfalls Ende 2021 kommen. So will Sony sicher auch dafür sorgen, dass mehr Spiele die beiden Reihen kennenlernen und dann die neuen Titel kaufen.

