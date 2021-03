Exklusives PlayStation-Spiel: Sony investiert in neues Studio

Sony hat bekannt gegeben, dass man in ein neues Studio namens Haven investiert hat, welches von Jade Raymond geleitet wird. Es klingt in der Pressemitteilung so, als sei Haven weiterhin unabhängig und kein reines PlayStation Studio, aber das wird sich noch zeigen. Aktuell arbeitet man an einem PlayStation-Originalspiel.

Jade Raymond werden eventuell einige von euch kennen, da sie bei EA und Ubisoft aktiv war und sich mit der Assassin’s Creed-Reihe einen Namen gemacht hat. Sie leitete übrigens auch das Studio von Google, welches jedoch vor ein paar Wochen eingestellt wurde. Jade Raymond hat aber direkt eine neue Aufgabe gesucht.

Details zum Spiel wollte Sony noch nicht nennen, aber es wird ein neues Spiel und keine bereits bekannte Marke sein. Und da Haven noch recht jung ist und Jade wie gesagt vor ein paar Wochen noch bei Google arbeitete, dürften die Arbeiten an dem Spiel erst begonnen haben – es wird also sicher ein paar Jahre dauern.

