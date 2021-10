House Of The Dragons: Erster Teaser-Trailer ist da

Nach der heftig kritisierten letzten Staffel von Game of Thrones hat sich HBO eine kleine Pause gegönnt und etwas Gras über die Sache wachsen lassen. Doch man hat noch viel mit dem GoT-Universum vor und es sind zahlreiche Spin-offs geplant.

Eines davon nennt sich House Of The Dragons und die Serie wird 2022 bei HBO Max (vermutlich Sky in Deutschland) debütieren. Die Serie basiert auf einem Buch von George R.R. Martin (Fire and Blood), sie wird also einigen bekannt vorkommen.

Der Teaser-Trailer zeigt noch nicht so viel, gibt aber bereits einen guten Eindruck, was uns da kommendes Jahr erwarten wird. Ich bin jedenfalls gespannt, House Of The Dragons wird definitiv geschaut. Hoffentlich hat HBO aus GoT gelernt.

