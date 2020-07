Huawei: Banking-Apps für die AppGallery

Huawei hat heute bekannt gegeben, dass man ab sofort drei bekannte Apps für Banking in der AppGallery herunterladen kann. Da wäre einmal Outbank, was ihr hier finden könnt und worüber wir letzte Woche bereits berichtet haben.

Ebenfalls mit dabei ist Finanzblick, was ihr hier findet und Finanzguru, was ihr hier herunterladen könnt. Das Fehlen von Banking-Apps war ein großes Manko in der AppGallery von Huawei und APK-Dateien lädt man sich bei solchen Daten eher ungern herunter. Finanzen sind oft wichtiger, als ein Instagram-Account.

-->

Banking: Zwei Dinge fehlen noch

Damit hätten wir die Banking-Apps, die einen groben Überblick über die Finanzen geben, aber die entscheidenden Apps und das entscheidende Feature fehlen bisher noch. Die Rede ist von Apps wie Sparkasse, N26 und Co. Diese findet man weiterhin nicht in der AppGallery, was sich vielleicht bald ändern wird.

Huawei hat nämlich schon bestätigt, dass man Huawei Pay noch 2020 zu uns nach Deutschland bringen wird. Wir haben mal bei Huawei nachgefragt, aber noch kein Datum bekommen und Partner wollte man uns auch keine nennen. Spätestens mit diesem Schritt werden dann sicher die Banking-Apps der Partner folgen.

Huawei Sound X: Smarter Speaker startet in Deutschland Huawei präsentierte Ende 2019 einen hochwertigen Lautsprecher namens Sound X, der zusammen mit Devialet entwickelt wurde. Anfang 2020 wurde bekannt, dass man dieses Jahr global starten möchte und jetzt geht es in Deutschland los. Huawei Sound X kostet 349 Euro…1. Juli 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->