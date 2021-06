Huawei startet die Crazy Week

Der Amazon Prime Day hat auch bei anderen Unternehmen dafür gesorgt, dass sie sich eine Aktion zum Start in die neue Woche überlegt haben. Huawei ist mit von der Partie und hat eine eigene Aktion namens „Crazy Week“ ins Leben gerufen.

Diese startet noch heute im Online Shop von Huawei und auch in den lokalen Stores in Berlin und Oberhausen gibt es Rabatte. Wobei es eigentlich keine „Week“ ist, denn die Huawei Crazy Week geht bis zum 4. Juli (also zwei Wochen).

Die Liste der Angebote bei Huawei ist lang und teilweise vermischt man das auch noch mit den Vorbestelleraktionen für die neuen Produkte. Mein Tipp: Schaut auf der Sonderseite von Huawei vorbei, dort werden die Angebote zu sehen sein.

Zur Huawei Crazy Week →

