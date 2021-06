Saturn startet Konteraktion zum Prime Day 2021

Bei Saturn reagiert man wie vermutet mit einer direkten Konteraktion auf den Amazon Prime Day. Unter dem Motto „Vergleichen ist zwecklos“ zieht man preislich so gut es geht mit Amazon gleich.

Der Saturn Onlineshop lässt auch sich in diesem Jahr nicht lumpen und möchte von Amazons großem Verkaufsevent auch einen Teil abbekommen. Aus diesem Grund will man im Rahmen der „Vergleichen ist zwecklos“-Aktion so gut es geht alle Preise der vergünstigten Prime-Day-Angebote ebenfalls anbieten. Die Priorität haben dabei die Tagesangebote von Amazon, aber auch mit den Blitzangeboten will man gleichziehen.

Es wird laut uns vorliegenden Informationen keine Anpassung der Preise im Bereich Bücher und Bundles geben. Die Laufzeit der Saturn-Preisanpassungen erfolgt zudem analog der Laufzeit der Amazon-Angebote. Außerdem werden Aktionsartikel (z.B. aus dem aktuellen Saturn Flyer) ebenfalls reduziert, sofern Amazon den Preis bei diesen Produkten senken sollte.

Zu beachten gilt: Sollte das entsprechende Produkt bei Amazon bereits ausverkauft sein, wird der Preis auch bei Saturn wieder zurückgesetzt. Ein Preisvergleich ist vor dem Kauf wie immer anzuraten. Die Saturn-Aktion läuft am 21. und 22. Juni 2021 parallel zum Prime Day. Versandkosten fallen für Aktionsartikel nicht an, sowie der Bestellwert über 59 Euro liegt.

Zur Aktion bei Saturn→

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

