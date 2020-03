Huawei P40 Pro+ offiziell vorgestellt

Huawei hat heute die neue P40-Reihe vorgestellt, allerdings nicht wie geplant in Paris, sondern auf einem reinen Online-Event. Die Lite-Modelle wurde bereits gezeigt, heute hat man die Top-Modelle vorgestellt, von denen es 2020 drei Stück geben wird.

Huawei P40 Pro+ kommt im Juni

Neben einem normalen P40 und P40 Pro, gibt es in diesem Jahr erstmals eine Plus-Version. Diese ist auch für Deutschland geplant, kommt aber erst in im Juni für 1399 Euro (8 + 512 GB) auf den Markt. Das Huawei P40 Pro+ siedelt sich bei der Ausstattung noch über dem Huawei P40 Pro an, besitzt aber die gleiche Größe.

Was ist im Vergleich zum normalen Huawei P40 Pro anders? Während das P40 Pro kabellos mit 27 Watt geladen wird, sind beim P40 Pro+ beeindruckende 40 Watt über Qi möglich. Beim kabelgebundenen Laden bleiben wir jedoch auch bei 40 Watt.

Beim Plus-Modell gibt es nur zwei Farben: Schwarz und Weiß, dafür aber Keramik. Die Größe bleibt zwar gleich, aber das Huawei P40 Pro+ wiegt ein bisschen mehr.

Dazu kommt übrigens auch eine etwas andere Kamera auf der Rückseite, die nur im ersten Moment gleich wirkt. Der Hauptsensor bleibt zwar, dafür gibt es einen „Super Periscope Telephoto“-Sensor. Heißt: 10-fach optischer Zoom, 20-facher Hybrid-Zoom und 100-facher Digital-Zoom (statt: 5-fach, 10-fach und 50-fach).

Ich muss gestehen: So hätte auch gerne das Huawei P40 Pro ausgestattet sein dürfen, denn damit setzt Huawei so richtig einen drauf bei der Kamera. Ich befürchte aber, dass es das Plus-Modell mit 1400 Euro noch schwerer ohne Google-Apps haben wird.

Video: Das Huawei P40 Pro

