Huawei Tag: Smarter Tracker bei Behörde entdeckt

Smarte Tracker gab es schon vor den AirTags von Apple, aber wenn Apple in den Markt einsteigt, dann ist sowas auch gerne ein Anreiz für die Konkurrenz. Huawei scheint Interesse an einem smarten Tracker zu haben, der wohl sehr bald kommt.

Huawei Tag bei Behörde entdeckt

Bei der Bluetooth SIG (Behörde, die Geräte mit Bluetooth passieren müssen) wurde nämlich gestern ein „Huawei Smart Tracker“ genehmigt. Das neue Gadget mit der Modellnummer „KRI-CE010“ ist laut Beschreibung „ein Gerät zur Positionierung“.

Mehr Details liefert die Behörde nicht, eigentlich gibt es oft nur eine Bezeichnung und wir erfahren die Bluetooth-Version. In diesem Fall gibt es Bluetooth 5.1. Der „Huawei Tag“ (muss nicht zwingend der finale Name sein, würde aber passen) wird sicher in den kommenden Wochen vorgestellt und könnte auch zu uns kommen.

