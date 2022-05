Kommentar: Apple TV+ als Streamingdienst im Jahr 2022

Als ich meinen Kommentar zu Sky verfasst habe, da habe ich mir überlegt, ob ich das nicht mit allen Streaminganbietern im Laufe des Jahres machen soll. Ich bin ja ein großer Fan der mittlerweile riesigen Auswahl, also ja, machen wir direkt weiter.

Heute geht es um Apple TV+, was ich seit dem Marktstart Ende 2019 nutze. Um ehrlich zu sein habe ich bisher aber noch nie dafür gezahlt, denn es gab direkt über ein Jahr mit dem neuen iPhone dazu und danach folgten sehr viele Aktionen.

Ich habe Apple TV+ zwischendurch auch mal kurz pausiert, aber das waren nur ein paar Tage, denn es gab so viele Aktionen, dass ich quasi „gezwungen“ wurde den Dienst weiterzunutzen. Das nur vorab, um den Preis soll es aber am Ende gehen.

Das Angebot von Apple TV+

Fangen wir mit dem Angebot von Apple TV+ an, was 2019 sehr überschaubar war. Und das hält über zwei Jahre später ehrlich gesagt weiter an. Es kamen zwar neue Serien und Filme dazu, aber als einzelner Anbieter hat Apple zu wenig zu bieten.

Das weiß man auch, daher gibt es ja gefühlt überall immer wieder drei Monate bei Apple TV+ geschenkt. Ich dachte mir schon, dass das 2020 so bleibt, aber ich hätte mit mehr im letzten oder in diesem Jahr gerechnet, neue Inhalte sind sehr selten.

Dafür muss ich sagen, dass mich die Qualität der Inhalte bisher sehr oft abgeholt hat. Ted Lasso ist für mich eine der besten Serien aller Zeiten, Trying hat uns sehr viel Spaß gemacht und Defending Jacob (Verschwiegen) ist eine Empfehlung.

Diese Woche hat uns Severance begeistert, was mich zu diesem Kommentar bewegt hat. Eine der besten Serien aktuell und ein grandioses Finale, was ich mit 10/10 Punkten bewerten würde. Ich freue mich, dass eine zweite Staffel kommt.

Nicht alles hat uns komplett überzeugt, See zum Beispiel. Aber die Serien bei Apple TV+ sind meistens gut und kein Reinfall und wir haben hier ein paar Highlights mit der Zeit aufgebaut, Mythic Quest kann ich als Nerd auch wärmstens empfehlen.

Die Qualität von Apple TV+

Man ist bei Apple oft eine gute Qualität bei Hardware und Software gewohnt und das trifft auch voll auf Apple TV+ zu. Wir nutzen den Dienst meistens über einen Apple TV und da ist der perfekt integriert und bietet die beste Qualität von allen.

Apple streamt die Inhalte in einer besseren Qualität als die meisten Konkurrenten und das sieht man ganz klar. Und sowas ist mir sehr wichtig und war ja auch einer der Gründe, die ich an Sky kritisiert habe. Inhaltlich ähnlich gut, technisch nicht.

Es stört mich zwar, dass Apple mittlerweile auch Werbung (für eigene Inhalte) vor die Serien und Filme packt, aber immerhin kann man es skippen. Müsste aber nicht sein, denn das erinnert an Amazon Prime Video und dort nervt mich das auch.

Abgesehen davon gibt es von mir an dieser Stelle aber keine Kritik. Apple TV+ ist mittlerweile auf den meisten Plattformen vertreten, streamt in guter Qualität und buffert ordentlich vor. Technisch der für mich derzeit beste Streamingdienst.

Mein Fazit zu Apple TV+

Hätte ich für Apple TV+ zahlen müssen, hätte ich ihn häufiger pausiert. Doch ich will auch nicht darauf verzichten, wir werden Apple TV+ also immer mal wieder für ein paar Wochen buchen. Dauerhaft lohnt es sich für uns bisher allerdings nicht.

Apple möchte faire 4,99 Euro pro Monat haben, das kann man machen. Wir werden sicher hin und wieder einen Monat buchen, warten dann aber auch immer, bis eine Staffel abgeschlossen ist, denn leider erscheinen neue Folgen hier wöchentlich.

Und das ist eine veraltete Art des Konsums, die ich nicht mehr möchte.

Apple TV+ ist für mich der perfekte „Zweit-Streamingdienst“, den man ab und zu parallel zu einem anderen Angebot dazubuchen kann. Und ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird, die Strategie von Apple geht in diese Richtung.

Klar, wenn man nach 3 oder 4 Jahren ganz neu einsteigt, dann kann man Apple TV+ auch mal eine Weile ohne Alternativen nutzen, aber nicht, wenn man von Anfang an und dauerhaft dabei ist. Ich hoffe nur, dass Apple die Qualität halten kann.

Bei uns läuft Apple TV+ kommende Woche aus und wir werden es pausieren. Wir haben es in den letzten Wochen aber sehr intensiv genutzt, da wir eine Pause bei Netflix eingelegt haben (das entwickelt sich dort in eine sehr negative Richtung).

Mit Ted Lasso 3, neuen Serien und neuen Staffeln werden wir Apple TV+ dann aber sicher zum Ende des Jahres wieder buchen. Und darauf freue ich mich schon, denn bisher hat mich Apple TV+ positiv überrascht. Es gibt wenige Inhalte, dafür aber eine hohe Qualität (auch technisch). Ich kann jedem ein (Probe-)Abo empfehlen.

