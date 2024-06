Huawei trennt sich komplett von Android

Nach dem US-Embargo musste Huawei vor ein paar Jahren auf einmal Android ohne Google-Apps nutzen, was dazu führte, dass man die Open Source-Version entsprechend anpasste. Doch global stürzte Huawei in den Jahren danach ab.

In Europa und Co. muss man gar nicht erst ohne den Google Play Store und die Auswahl an Apps antreten, daher fokussierte sich Huawei immer mehr auf China. Und das funktioniert, seit 2024 ist man dort sogar wieder die neue Nummer 1.

Huawei wirft Android komplett raus

Android wird aber zunehmend überflüssig für Huawei, denn in China sind Apps von Google und Co. verboten, also machte man sich an die Entwicklung von Harmony NEXT. Huawei entwickelt mittlerweile ein eigenes Betriebssystem ohne Android.

Diese Woche gab es die erste Beta im Rahmen der Huawei Developer Conference (HDC) und von Android fehlt jede Spur. Huawei hat übrigens Ende letzten Jahres betont, dass man global an Android mit EMUI festhalten wird und alles so bleibt.

Doch dieser Markt spielt keine Rolle mehr, der Fokus liegt auf China und ich bin gespannt, ob Huawei dort mit Harmony ein eigenes OS erfolgreich etablieren kann und ob vielleicht auch andere Marken wie Xiaomi dieses OS später nutzen werden.

Huawei hat sich zurückgekämpft

Huawei ist auch sichtlich stolz auf diese schnelle Entwicklung der letzten Jahre, man habe in kurzer Zeit das aufgeholt, was US-Unternehmen über viele Jahre und sogar Jahrzehnte aufgebaut haben. Wobei man sich weiteren daran orientiert.

Der Fokus von Huawei liegt mittlerweile natürlich auch auf KI, da hat man aber mal wieder bei Apple geschaut und nennt die neue KI „Harmony Intelligence“. Ohne die Apple Intelligence wäre man, das vermute ich, nicht auf diese Idee gekommen.

Man kann also durchaus sagen, dass Huawei zurück ist. Man hat jetzt ein eigenes OS, man hat einen hohen Marktanteil in China, man bringt technische Innovationen auf den Markt und selbst die Chip-Entwicklung läuft mittlerweile immer besser.

Für den globalen Markt wird das nicht reichen, es sei denn, man könnte Harmony wirklich als drittes OS etablieren und die globalen Entwickler gewinnen. Doch ein drittes OS wollten schon andere aufbauen, dieser Zug dürfte abgefahren sein.

Apple iOS 18: Neue Beta kommt heute, aber es fehlen Funktionen Apple hat am Freitag verlauten lassen, dass die EU-Nutzer weniger Funktionen zum Start von iOS 18 sehen werden. Die Apple Intelligence fehlt, iPhone Mirroring mit dem Mac wird nicht möglich […]24. Juni 2024 JETZT LESEN →

-->