Huawei und China haben das Chip-Problem gelöst

Die US-Regierung hat in den letzten Jahren viele Schritte unternommen, um im Wettstreit mit China einen Vorteil bei den Chips zu erlangen und ein bekanntes Beispiel dabei war das Aus der Kirin-Chip von Huawei. Man untersagte TSMC die Zusammenarbeit mit Huawei. Doch das sorgte in China für eine neue Motivation.

China macht große Fortschritte

Seit dem hat man sich eine eigene Chip-Sparte aufgebaut und hinkt zwar noch der globalen Entwicklung hinterher, aber man holt auf. Das notwendige Zubehör für die moderne 3 nm-Produktion, wie sie Apple im iPhone dank TSMC nutzt, gibt es zwar noch nicht, aber Huawei soll bei den Kirin-Chips schon den Schritt zu 5 nm gehen.

Man hat die Medien letztes Jahr überrascht, als man einen passablen Chip im 7 nm-Verfahren im Mate-Flaggschiff verbauen konnte und laut FT steht schon jetzt der nächste Schritt an. Damit wäre das Chip-Problem also gelöst, auch wenn es China mit Sicherheit sehr viel Geld gekostet hat und auch weiterhin kosten wird.

China strebt aber bei Chips eine Unabhängigkeit vom Weltmarkt an und das mit der Entwicklung ist nicht die große Herausforderung, sondern die Produktion. Doch es sieht so aus, als ob man schnell aufholt und die Trump-Regierung damals genau das Gegenteil erreicht hat, sie hat diese Entwicklung in China sehr stark befeuert.

Huawei-Smartphones in China beliebter

In China kommt Huawei damit übrigens wieder besser an, denn das Problem mit den Google-Apps besteht dort nicht, die sind sowieso verboten. Ich glaube aber nicht, dass diese Entwicklung bei einem globalen Comeback helfen würde, denn ein Smartphone-Chip ist wichtig, aber nicht entscheidend, da benötigt es noch mehr.

SMIC hängt TSMC also noch hinterher, verringert aber den Abstand und ich gehe davon aus, dass hier nicht Schluss ist. Das ist nur der Anfang. Mal schauen, ob sich China jetzt ein Wissen aufbauen kann, welches der Konkurrenz in ein paar Jahren vielleicht sogar überlegen ist. Ich vermute, dass China genau dieses Ziel verfolgt.

