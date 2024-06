Apple iOS 18: Neue Beta kommt heute, aber es fehlen Funktionen

Apple hat am Freitag verlauten lassen, dass die EU-Nutzer weniger Funktionen zum Start von iOS 18 sehen werden. Die Apple Intelligence fehlt, iPhone Mirroring mit dem Mac wird nicht möglich sein und SharePlay Screen Sharing kommt auch nicht.

Apple iOS 18: Drei Funktionen weniger

Als Grund nennt man den Digital Markets Act der EU, wobei man das auch kritisch sehen kann. Bei der Apple Intelligence ist Apple doch offen für ChatGPT und es soll Gespräche mit Google und Meta geben, das wäre damit wäre hier alles geregelt.

Und wieso sollte das Spiegeln des iPhones auf dem Mac ein Problem sein? Die EU hat auch kein Problem mit iMessage, der Marktanteil der Macs ist noch kleiner. Bei SharePlay würde es mich auch wundern, wenn die EU damit ein Problem hätte.

Doch in einem Statement gegenüber The Verge macht Apple klar, dass man hier besorgt sei, wobei ich eher vermute, dass es eine Retourkutsche für die EU ist, da Apple bei iOS 17 wirklich viele Dinge anpassen muss. Vermutlich hat man genug.

Apple iOS 18: Neue Beta kommt heute

Heute kommt eine neue Beta von iOS 18, diese wird dann iPhone Mirroring, und SharePlay Screen Sharing für globale Nutzer enthalten, die Apple Intelligence fehlt aber weiterhin, diese wird erst „im Laufe des Sommers“ für Beta-Tester kommen.

Es handelt sich um die zweite Beta für Entwickler, die Public Beta kommt laut Apple aber erst im Juli. Vielleicht wird es die zweite Entwickler-Beta sein, vielleicht wird die öffentliche Beta aber auch erst etwas später mit der dritten Beta kommen.

SharePlay ist mit vollkommen egal, das mit der Apple Intelligence ist schade, aber da kommt eine deutsche Version wohl eh erst 2025. Sollte Apple in der EU darauf verzichten, dann würde das Apple selbst sicher mehr schaden, denn Google und Co. machen es nicht und Pixel und Co. werden damit immer attraktiver für Nutzer.

Ich glaube auch nicht, dass Apple das mit der KI durchzieht, denn Apple hat schon jetzt den Ruf, dass man bei KI abgeschlagen ist, man muss also dringen aufholen.

Das mit dem iPhone Mirroring wird die meisten Nutzer wohl kaum interessieren, da macOS einen Marktanteil von etwas mehr als zehn Prozent bei uns hat, für mich ist es aber eine der besten Funktionen in diesem Jahr, ich fände das wirklich schade.

Apple iOS 18: Das offizielle Statement

Vor zwei Wochen hat Apple Hunderte von neuen Funktionen vorgestellt, die wir unseren Nutzern auf der ganzen Welt gerne zur Verfügung stellen möchten. Wir sind hoch motiviert, diese Technologien für alle Nutzer zugänglich zu machen. Aufgrund der regulatorischen Unsicherheiten, die der Digital Markets Act (DMA) mit sich bringt, glauben wir jedoch nicht, dass wir in der Lage sein werden, drei dieser Funktionen – iPhone Mirroring, SharePlay Screen Sharing und Apple Intelligence – in diesem Jahr für unsere EU-Nutzer einzuführen. Wir sind insbesondere besorgt, dass die Interoperabilitätsanforderungen der DMA uns dazu zwingen könnten, die Integrität unserer Produkte in einer Weise zu beeinträchtigen, die den Datenschutz und die Datensicherheit der Nutzer gefährdet. Wir sind entschlossen, mit der Europäischen Kommission zusammenzuarbeiten, um eine Lösung zu finden, die es uns ermöglicht, diese Funktionen für unsere EU-Kunden bereitzustellen, ohne ihre Sicherheit zu gefährden.

