Huawei Watch Fit offiziell vorgestellt

Wir haben vor ein paar Tagen bereits die ersten Bilder der Huawei Watch Fit im Netz gesehen und nun ist die neue Fitness-Uhr offiziell. Wobei ich direkt anmerken möchte, dass wir noch keinen Preis und kein Datum für Deutschland haben.

Huawei Watch Fit mit eigenem OS

Die Huawei Watch Fit besitzt ein 1,64 Zoll großes Display mit 280 x 456 Pixel, bei dem man zwischen zahlreichen Watchfaces wählen kann (neue gibt es im Store von Huawei). Die Akkulaufzeit soll bei 10 Tagen liegen und es gibt insgesamt stolze 96 Workout-Modi (inklusive animiertem Workout-Trainer auf dem Display).

Ein GPS-Sensor findet man in der Huawei Watch Fit ebenfalls, ebenso wie einen Pulsmesser und Sp02-Sensor. Wer möchte, der kann auch den Schlaf tracken lassen und Huawei hatte die bis heute einzigartige Idee den Fortschritt bei den Schritten und Co. mit Ringen zu messen, die man täglich schließen muss.

Die neue Fitness-Uhr von Huawei misst auch den Stress, es gibt einen Atem-Modus und es werden SMS, Kalendereinträge und Anrufe vom Smartphones auf dem Display angezeigt. Wirklich smart ist die Uhr nicht, da ein eigenes OS von Huawei zum Einsatz kommt (es gibt aber eben ein paar smarte Features).

Die Huawei Watch Fit sieht ein bisschen wie eine lange gezogene Apple Watch aus und hat auch durchaus viele Ähnlichkeiten mit dieser. Auch die Bilder auf der Seite von Huawei lassen vermuten, dass die Apple Watch das große Vorbild war.

Huawei will allerdings weniger als 100 Euro (umgerechnet) für die Fitness-Uhr haben, was ein attraktiver Preis wäre. Es gibt drei Farben (Schwarz, Silber und Gold) und in den Vereinigten Arabischen Emiraten beginnt der Verkauf am 3. September (Tag der Huawei-Keynote). Wir reichen weitere Details nach.

