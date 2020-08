Wear OS: TicWatch 3 Pro mit Snapdragon Wear 4100 zeigt sich

Bei Amazon UK ist diese Woche ein Eintrag von einer möglichen TicWatch 3 Pro aufgetaucht, der nun aber schon wieder entfernt wurde. Demnach würde die neue TicWatch mit Wear OS für umgerechnet 335 Euro auf den Markt kommen.

Der mittlerweile gelöschte Beitrag bei Amazon sprach vom 1. Oktober 2020 beim Marktstart und Mobvoi soll bekanntlich einer der ersten Hersteller sein, der eine Smartwatch mit dem neuen Snapdragon Wear 4100 von Qualcomm plant. In der offiziellen Pressemitteilung von Qualcomm hieß es dazu vor ein paar Wochen:

Mobvoi Inc. is an industry-leading AI company and is announcing its next generation TicWatch Pro smartwatches based on the Snapdragon Wear 4100 platform.