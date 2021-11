Hyundai Ioniq 7: Erste Preview für den Elektro-SUV vorgestellt

Hyundai hat diese Woche wie erwartet ein Konzeptfahrzeug namens „SEVEN“ im Rahmen der L.A. Auto Show vorgestellt. Es ist eine Preview für den Hyundai Ioniq 7, der wie der Hyundai Ioniq 5 auf der E-GMP-Plattform für Elektroautos basiert.

Hyundai Ioniq 7 mit Wohnzimmer-Atmosphäre

Das Konzept von diesem Elektro-SUV orientiert sich stark an einer Art „Wohnraum“ im Auto. Der Innenraum soll gemütlich sein und zum Verweilen einladen. Wobei man mit diesem Auto nicht besonders lange am Schnelllader herumstehen dürfte.

Technische Details hat Hyundai leider noch nicht genannt, der Elektro-SUV sollte auch erst gegen 2024 kommen, aber man möchte die 800-Volt-Technologie weiter ausbauen und bis zu 350 kW an der Ladesäule (diese muss das können) bieten.

Mit einer Reichweite etwa 500 km soll dieser große Elektro-SUV dann in unter 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden können. Noch ein Highlight: Sobald man das Auto verlässt, wird der SEVEN mit UVC-Strahlen von Bakterien und Viren befreit.

So stellt sich Hyundai also die Zukunft der SUV-Klasse vor, das geht in eine sehr ähnliche Richtung wie bei Volvo. Und falls man so mutig wie beim Ioniq 5 ist, dann wird die finale Version des Ioniq 7 durchaus nah an das Konzept herankommen.

Hyundai SEVEN im ersten Video

