Hyundai Pony: Retro-Elektrofahrzeug bleibt nur ein Einzelstück

Hyundai wird mit dem Ioniq 5 schon bald ein neues Elektroauto ausliefern, welches eine ganz neue Elektro-Plattform nutzt. Der Ioniq 5 wird der Anfang einer neuen Ioniq-Reihe, die nun komplett elektrisch unterwegs ist. Und um das Marketing noch ein bisschen anzukurbeln, hat man ein Retro-Modell komplett überarbeitet.

Im Hyundai Motorstudio Busan in Südkorea wird nun bis Ende Juni der Hyundai Pony als Neuauflage zu sehen sein. Man hat sich hier ebenfalls (wie beim Ioniq 5) am Konzeptfahrzeug 45 bedient und diverse Designelemente übernommen. Es ist ein rein elektrisches Fahrzeug, allerdings bleibt es laut Hyundai ein Unikat.

Der elektrische Hyundai Pony ist also nur für das Marketing gedacht und soll die Vergangenheit und Zukunft von Hyundai darstellen. Der Fokus wird auf dem Ioniq 5 liegen, den Hyundai in der Pressemitteilung mehrmals erwähnt. Mein Fall ist der Pony jedenfalls nicht, von mir aus kann das also gerne ein Konzept bleiben.

