NORDMÄRKE: IKEA verkauft portables Qi-Ladegerät für 20 Euro

Die NORDMÄRKE-Reihe von IKEA ist sicher einigen ein Begriff, denn unter dieser Bezeichnung verkauft IKEA einige Qi-Produkte, mit denen man das Smartphone kabellos laden kann.

Dazu gehören normale Ladepads für 8 Euro, ein Ladepad mit Kork für 15 Euro und einen Ladehalter für 13 Euro gibt es auch noch. Eine gute Übersicht der NORDMÄRKE-Produkte gibt es im Onlineshop von IKEA, aber dort ist ein Produkt nicht zu sehen, zu dem wir heute frische Bilder und Informationen erhalten haben.

-->

IKEA NORDMÄRKE als portables Qi-Ladegerät

In einigen IKEA Stores (in diesem Fall in Köln) findet man vereinzelt ein ganz neues Produkt der Reihe, welches erstmals mit einem integrierten Akku daher kommt. Es ist quasi eine Powerbank mit Qi, die IKEA ab sofort für 19,99 Euro verkauft (allerdings eben noch nicht online).

Das portable IKEA NORDMÄRKE Ladegerät kommt mit einem 6500 mAh großen Akku daher, ein USB-Kabel und Netzteil fehlen jedoch im Lieferumfang. Da hier aber über USB-C geladen wird, sollte das für die meisten von euch sicher kein Problem darstellen.

Auf Amazon findet man mittlerweile recht viele Powerbanks mit Qi, aber IKEA ist dafür bekannt, dass man beliebte Produkte gerne selbst entwickelt und dann zu einem attraktiven Preis verkauft. Das IKEA NORDMÄRKE Ladegerät gibt es in zwei Farben, unser Leser Eduard (danke für die Informationen) hat aber nur die helle Version mit der Artikelnummer 504.765.33 gekauft.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->