ING Banking-App: Die nervigen Vorschläge abschalten (lassen)

Ich bin Kunde bei der Bank ING. Im Grunde bin ich dort auch zufrieden. Auch die ING Banking-App mag ich. Bis auf die nervigen Vorschläge, die bei jedem Start ausgespielt werden.

Die ING-App spielt bei (fast) jedem Start Produktvorschläge oder Hinweise der Bank aus. Diese werden in der Regel direkt in der Kontoübersicht platziert. Ich ging zunächst davon aus, dass man diese in den Einstellungen der App beziehungsweise im Kundenaccount deaktivieren kann. Das klappt aber nicht.

-->

Ich sage es ganz klar: Es ist nur eine Kleinigkeit, aber es nervt mich ohne Ende, bei jedem App-Start damit „begrüßt“ zu werden. Zwar lassen sich die Vorschläge ausblenden, tauchen aber immer wieder auf und nehmen in der Kontoübersicht ziemlich viel Platz weg.

Wie man das heutzutage so macht, habe ich über dieses Problem getwittert. Und hier kam dann auch der entscheidende Hinweis. Man kann das ganze abschalten lassen, allerdings nur vom ING Kundenservice. Bei dem muss man eine Werbesperre einrichten lassen. Also info@ing.de anschreiben und darum bitten. Dann sollten diese Vorschläge der Vergangenheit angehören, wie auch die Bank bestätigt hat.

Es gibt laut ING auch die Möglichkeit, der Direktwerbung online zu widersprechen. Ob dann auch die Hinweise in der App verschwinden, kann ich leider nicht mit Sicherheit sagen. So heißt es:

In Einzelfällen nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten für unsere Direktwerbung. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch dagegen einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, wenn es mit einer Direktwerbung in Verbindung steht.

Zum Girokonto-Vergleichsrechner →

Kartenzahlung rückt Bargeld auf die Pelle Die Bundesbank führt seit dem Jahr 2008 regelmäßig detaillierte Studien zur Verwendung von Zahlungsmitteln durch. Nun sind die Zahlen für das Jahr 2021 da. Die Kartenzahlung rückt dem Bargeld demnach auf die Pelle. In Deutschland ist Bargeld weiterhin das am…11. Juli 2022 JETZT LESEN →

-->