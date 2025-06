Deutsche Bahn startet ICE-Flatrate für junge Reisende

Die Deutsche Bahn bietet im Juli 2025 eine zeitlich begrenzte Ticketaktion für junge Reisende bis 26 Jahre an. Mit dem „44-Stunden-Ticket Young“ können Inhaber an den Wochenenden im Juli jeweils von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, unbegrenzt Fahrten in ICE- und IC-Zügen unternehmen.

Das Ticket kostet 44 Euro und gilt ausschließlich in der zweiten Klasse. Es ist vom 30. Juni bis zum 27. Juli über die App DB Navigator oder auf bahn.de buchbar. Es handelt sich um eine nationale Fernverkehrsflatrate mit zeitlicher Begrenzung.

Laut Bahn richtet sich das Angebot an junge Erwachsene, die an Sommerwochenenden flexibel und häufig mit dem Fernverkehr innerhalb Deutschlands reisen möchten. Die Aktion soll die Nachfrage bei jüngeren Fahrgästen im Sommer offenbar steigern. Das Ticket ist nicht personalisiert, aber auf die Altersgrenze beschränkt.

ICE-Testfahrten erreichten Geschwindigkeit von 405 km/h.

Parallel dazu wurden in einer separaten Maßnahme Testfahrten mit einem Hochgeschwindigkeitszug auf der Strecke Erfurt–Leipzig/Halle durchgeführt. Dabei wurde mit einem ICE-Testzug der Deutschen Bahn eine Spitzengeschwindigkeit von 405,0 km/h erreicht. Solche Geschwindigkeiten sind im regulären Fahrgastbetrieb nicht vorgesehen und dienen lediglich der Erprobung technischer Systeme und der Infrastruktur. Testfahrten mit einer Geschwindigkeit von über 300 km/h sind im deutschen Netz selten und erfolgen ausschließlich auf speziell dafür geeigneten Streckenabschnitten.

Zum Einsatz kam der ICE-S der DB Systemtechnik, der mit umfangreicher Messtechnik ausgestattet ist und für technische Prüf- und Messfahrten vorgesehen ist. Ziel dieser Fahrten ist es, Erkenntnisse für die Weiterentwicklung von Hochgeschwindigkeitszügen sowie für die Instandhaltung und Optimierung bestehender Strecken zu gewinnen. Ebenfalls erprobt wurde der Velaro Novo, ein neuer Zugtyp von Siemens Mobility. Er gilt als Nachfolgemodell der bisherigen ICE-Generationen und soll energieeffizienter und kostengünstiger im Betrieb sein.

Die Testfahrten fanden auf einem Teilabschnitt des seit 2015 in Betrieb befindlichen Verkehrsprojekts Deutsche Einheit Nr. 8 statt. Die Strecke ist derzeit bis zum 12. Juli 2025 gesperrt, um Instandhaltungsarbeiten durchzuführen, darunter der Einbau wartungsarmer Brückenlager. Während dieser Zeit werden Fernzüge auf alternative Strecken umgeleitet. Der normale Fahrplan wurde entsprechend angepasst.

