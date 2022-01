Internetknoten DE-CIX: Datenverkehr im Jahr 2021 um 20 Prozent auf 38 Exabyte gestiegen

Der Internetknoten-Betreiber DE-CIX konnte im Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg seines Datenverkehrs messen.

An den weltweiten DE-CIX Internetknoten wurden im Jahr 2021 insgesamt über 38 Exabyte Daten ausgetauscht, wie man aktuell per Pressemeldung verkündet hat.

-->

Eine kleine Verständnishilfe gibt man dabei ebenso raus: 38 Exabyte entsprechen der Speicherkapazität von über 300 Millionen Smartphones mit jeweils 128 GB Speicherplatz oder dem Datenvolumen, das die Bevölkerung einer Kleinstadt verbraucht, wenn jeder Einwohner ein Leben lang einen Videostream in HD-Qualität schaut.

Im Vergleich zum Vorjahr und dem Beginn der Corona-Pandemie hat sich der Wert um rund 20 Prozent gesteigert. 2020 lag der gesamte Datendurchsatz noch bei 32 Exabyte.

Videokonferenzen, VoD und Gaming-Traffic

Der Datendurchsatz von Videokonferenzen über den Internetknoten in Frankfurt war vor allem in den ersten Monaten des Jahres bis zum Ende von Lockdown und Kontaktbeschränkungen hoch. In den Sommermonaten mit geringeren Infektionszahlen und Ferienzeit betrug er hingegen nur halb so viel wie zu Jahresbeginn.

Für Videostreaming via Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video und Co. zeigt sich eine ähnliche Verteilung, jedoch mit geringeren saisonalen Unterschieden. Anders sieht es bei Gaming-Traffic aus. Hier gab es Spitzenwerte in den letzten Monaten des Jahres.

Der DE-CIX in Frankfurt gehört mit über 29 Exabyte Datenverkehr im Jahr 2021, einem Spitzendatendurchsatz von knapp 11 Terabit pro Sekunde (Tbps) und über 1100 angeschlossenen Netzwerken zu einem der größten Internetknoten der Welt. DE-CIX betreibt derzeit insgesamt 32 Internetknoten weltweit selbst oder in verschiedenen Kooperations- und Partnerschaftsmodellen.

Hintergrund: Wie viel sind 38 Exabyte?

Die Übertragungsgeschwindigkeit von Daten wird in Terabit pro Sekunde (Tbps) angegeben.

1 Terabit pro Sekunde sind 10³ Gbit/s, 106 Mbit/s, 109 kbit/s bzw. 1012 bit/s, also 1.000.000.000.000 bit/s.

8 Terabit = 1 Terabyte (TB); 1.000.000 TB = 1 Exabyte (EB)

38 EB ist die Speicherkapazität von über 300 Millionen Smartphones (mit jeweils 128 GB Speicherplatz)

Das waren die erfolgreichsten PC- und Konsolenspiele 2021 in Deutschland Auch im Corona-Jahr 2021 standen Games, die mit- oder gegeneinander gespielt werden können, ganz oben in den deutschen Jahres-Charts der PC- und Konsolenspiele. Dabei belegt "EA SPORTS FIFA 2022" (EA) - wie schon der Vorgänger ein Jahr zuvor - den…21. Januar 2022 JETZT LESEN →

-->