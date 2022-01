Das waren die erfolgreichsten PC- und Konsolenspiele 2021 in Deutschland

Auch im Corona-Jahr 2021 standen Games, die mit- oder gegeneinander gespielt werden können, ganz oben in den deutschen Jahres-Charts der PC- und Konsolenspiele.

Dabei belegt “EA SPORTS FIFA 2022” (EA) – wie schon der Vorgänger ein Jahr zuvor – den ersten Platz der meistgekauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland. Auf Platz 2 und 3 folgen mit “GTA V” (Rockstar Games) und “Mario Kart 8 Deluxe” (Nintendo) zwei Dauerbrenner der vergangenen Jahre.

-->

Mit dem “Landwirtschafts-Simulator 22” (Giants Software) konnte der neueste Ableger des Simulations-Hits aus der Schweiz den vierten Platz im vergangenen Jahr erobern. Auf dem fünften Platz der deutschen Jahres-Charts der PC- und Konsolenspiele folgt dann ein weiterer Klassiker: “Minecraft” (Microsoft).

Die Jahres-Charts 2021 enthalten die am häufigsten in Deutschland plattformübergreifend physisch und digital für PC und Spielekonsolen verkauften Spiele des Jahres 2021. Die Daten werden erhoben von Games Sales Data (GSD), einer von der ISFE (Interactive Software Federation of Europe) betriebenen Plattform.

Google plant wohl ein AR-Headset Ende letzten Jahres haben wir erfahren, dass Google ein OS für die erweiterte Realität (AR = Augmented Reality) plant. Jetzt berichtet The Verge, dass man bei Google auch das passende AR-Headset dafür plant. Intern wird es als Projekt Iris entwickelt…20. Januar 2022 JETZT LESEN →

-->