iRobot startet bei IFTTT

Bei iRobot startet man ab sofort mit einem eigenen Kanal bei IFTTT. Durch ihre Zusammenarbeit können Nutzer ihre Smart-Home-Geräte und -Services wie smarte Thermostate, Beleuchtung und Sicherheitslösungen mit der iRobot HOME-App zusammenarbeiten lassen.

Bei IFTTT lassen sich diverse (Online-)Abläufe automatisieren, also z.B. festlegen „wenn Ereignis A, dann löse Aktion B aus”. Daher auch der Name „if this then that”. Die Möglichkeiten des Dienstes sind umfangreich und mittlerweile sind viele große Firmen bzw. Dienste mit an Bord.

Nun können auch die mit WLAN verbundenen Saug- und Wischroboter über die iRobot HOME-App durch IFTTT-Befehle mit weiteren Smart Home-Geräten verbunden und programmiert werden. Der Roomba Saugroboter kann zum Beispiel so eingestellt werden, dass er jeden Montag zwischen 9 und 11 Uhr den Saugvorgang startet, sobald das smarte Türschloss absperrt.

