Jashen F16 Nass-Sauger mit Selbsttrocknungsfunktion kommt nach Deutschland

Der neue 2in1-Nass-Sauger Jashen F16 startet nun offiziell auf dem deutschen Markt. Die Besonderheit des Gerätes ist eine Selbsttrocknungsfunktion.

Der Sauger verfügt über 2 Akkus für eine Reinigungszeit von bis zu 60 Minuten und hat einen Frisch- als auch über einen Schmutzwassertank. Durch seine rotierende Reinigungsrolle, die permanent mit Frischwasser befeuchtet wird, schrubbt der Jashen F16 Hartböden aller Art.

Der Jashen F16 arbeitet mit einem 220 Watt starken Motor. Durch die zwei getrennten Frischwasser- (800 Milliliter) und Schmutzwassertanks (500 Milliliter) wischt der Jashen F16 immer mit sauberem Wasser. Das Schmutzwasser wird abgesaugt und im Schmutzwassertank aufgenommen. Das Prinzip kennt man bereits von vergleichbaren Modellen.

In der Basisstation wird die Putzrolle nach dem Einsatz gereinigt und automatisch getrocknet (dauert bis zu 3 Stunden). So sollen unangenehme Gerüche durch eine feuchte Reinigungsrolle vermieden werden.

Es informiert ein großes LC-Display am Griff über den Status des Nass-Saugers oder die Füllstände der Wassertanks. Hier lässt sich zudem auch die Saugstärke per Knopfdruck in mehreren Stufen regeln.

Der Jashen F16 ist online auf jashen.eu und bei Onlinehändlern für 349,99 Euro (UVP) erhältlich. Das Modell Jashen F12 ohne Zusatzakku und Trocknungsfunktion in der Ladestation kostet 269,99 Euro (UVP).

