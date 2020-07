Joyn landet auf Panasonic TVs

The Boys — Teaser-Trailer zu Staffel 2

Die Amazon Original Superhelden-Serie The Boys startet in diesem Jahr weltweit in die zweite Staffel. Nun hat Amazon den Teaser-Trailer dazu veröffentlicht. Die ersten drei Episoden sind ab dem 4. September exklusiv bei Amazon Prime Video in der englischen Originalversion…9. Juli 2020 JETZT LESEN →