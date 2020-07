Die Amazon Original Superhelden-Serie The Boys startet in diesem Jahr weltweit in die zweite Staffel. Nun hat Amazon den Teaser-Trailer dazu veröffentlicht.

Die ersten drei Episoden sind ab dem 4. September exklusiv bei Amazon Prime Video in der englischen Originalversion sowie der deutschen Synchronfassung verfügbar. Prime-Mitglieder können anschließend jeden Freitag neue Episode anschauen. Eine sofortige Verfügbarkeit der gesamten Staffel wird also nicht gegeben sein. Das Staffelfinale folgt am 9. Oktober 2020.

-->

Die insgesamt acht Episoden der Amazon Original Serie werden von Amazon Studios und Sony Pictures Television Studios in Zusammenarbeit mit Point Grey Pictures, Kripke Enterprises und Original Film produziert.

The Boys — Teaser-Trailer zu Staffel 2

The Boys — Staffel 2: Darum geht es

„Die Jungs“ starten im absoluten Chaos in die abgedrehte zweite Staffel: Sie sind auf der Flucht vor dem Gesetz, werden von den Superhelden – genannt Supes – gejagt und sind verzweifelt bemüht sich neu zu formieren, um zum Gegenschlag gegen Vought auszuholen. Hughie (Jack Quaid), Mother‘s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) und Kimiko (Karen Fukuhara) sind untergetaucht und versuchen sich an ihr neues Leben zu gewöhnen, Butcher (Karl Urban) ist verschwunden. Starlight (Erin Moriarty) muss ihren Platz in „The Seven“ finden, während Homelander (Antony Starr) sich zum Ziel setzt, die vollständige Kontrolle zu übernehmen. Seine Machtposition wird jedoch durch die Aufnahme einer neuen Superheldin bedroht: Stormfront (Aya Cash) kennt sich mit Social Media aus und verfolgt eine ganz eigene Agenda. Als wäre das nicht genug, taucht mit einer Gruppe Superschurken eine neue Bedrohung auf der Bildfläche auf und schlägt Wellen. Vought versucht derweil aus der Paranoia der Nation bestmöglich Kapital zu erwirtschaften.

Die Amazon Original Serie basiert auf dem New York Times Bestseller-Comic von Garth Ennis und Darick Robertson und wurde vom Showrunner Eric Kripke (Supernatural) entwickelt, der auch als Autor und Executive Producer fungiert.

Staffel 1 von The Boys steht bei Amazon auch in Ultra HD zur Verfügung und konnte ziemlich gute Kritiken einfahren. Bei IMDb gibt es zum Beispiel 8,7 Punkte für die Serie.

Info Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->