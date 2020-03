Joyn PLUS+ drei Monate gratis nutzen

Die senderübergreifende Streaming-Plattform Joyn will gegen die Langeweile in den eigenen vier Wänden ankämpfen. Als „Sofortmaßnahme“ schenkt Joyn daher allen Neukunden die ersten drei Monate des Premium-Angebots Joyn PLUS+.

Dieses Paket bietet mehr als 60 Live-TV-Sender in HD, sechs zusätzliche Pay-TV-Sender, lokale Originals, exklusive Serien und eine Auswahl an Filmen. Nach der Gratis-Phase kostet Joyn PLUS+ 6,99 Euro pro Monat.

Nutzer können Joyn auf Smartphones und Tablets mit Android- oder iOS-Betriebssystemen, via Android TV, Fire TV Stick, Apple TV, Samsung Geräte und Chromecast nutzen.

Das Coronavirus hat unseren Alltag fest im Griff. Die Bevölkerung ist aufgerufen, zu Hause zu bleiben, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Alle Maßnahmen unterstützen wir aus vollstem Herzen. Streamingdienste können nun einen Beitrag leisten, um Entertainment und Abwechslung nach Hause zu bringen. Deshalb möchten wir die Menschen in dieser, für uns alle ungewohnten, Zeit unterstützen und für mehr Entertainment zu Hause sorgen. Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin Joyn

