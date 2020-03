Corona-Krise: Telekom verschenkt 10 GB Datenvolumen

Die Deutsche Telekom verschenkt aufgrund der Corona-Krise als Sofortmaßnahme 10 GB Datenvolumen an alle MagentaMobil-Kunden, wie der Telekom-Chef Tim Höttges per Videobotschaft verkündet hat.

Privatkunden sollen das kostenfreie Extravolumen über die MeinMagenta-App abrufen können und Geschäftskunden über pass.telekom.de. Außerdem verweist Höttges darauf, dass alle MagentaMobil-, MagentaZuhause- und MagentaTV-Kunden Disney+ sechs Monate ohne Aufpreis erhalten. Das war bereits bekannt. Weiterhin erhalten Unternehmen und Schulen von der Telekom ab sofort Office 365 für drei Monate kostenfrei.

Man habe zudem Notfallpläne aktiviert, um alle Abläufe im Hintergrund aufrechtzuerhalten. Angesichts der Corona-Krise hat die Telekom auch den Verkauf und Service in ihren derzeit rund 500 eigenen Shops am heutigen 18. März 2020 eingestellt. Dies betrifft zudem auch die rund 200 Partneragenturen in Deutschland.

„Corona fordert uns heraus, aber wir können die Situation gemeinsam meistern. Wichtig ist: Wir sind da für unsere Mitarbeiter und Kunden“, das verspricht #Telekom Chef Tim Höttges. Das Statement in voller Länge gibt es hier 👉https://t.co/JO7byj3FCT. #FlattenTheCurve #StayAtHome pic.twitter.com/1aRL2E2FSC — Deutsche Telekom AG (@deutschetelekom) March 18, 2020

Gestern erst hatte o2 angesichts der Corona-Krise die Datendrosselung gelockert, was auch für weitere Provider im o2-Netz gilt – wie zum Beispiel Aldi Talk. Andere Provider wie Congstar „überlegen“ immerhin bereits, ob und wie sie reagieren werden.

