Kaufland: iTunes-Guthaben ab heute bis zu 16,7 Prozent günstiger

Ab heute gibt es bei Kaufland wieder reduziertes Guthaben für den iTunes & App Store. In allen deutschen Filialen erhaltet ihr je nach Guthabenbetrag zwischen 10 und 20 Prozent Bonus on top. So ergibt sich eine rechnerische Ersparnis in Höhe von 8,3 bis 16,7 Prozent, je nachdem für welche Karte ihr euch entscheidet.

Folgende Preise gelten im Rahmen dieses Angebots:

27,50 € Guthaben für 25 € (9,1 % Rabatt)

57,50 € Guthaben für 50 € (13 % Rabatt)

120 € Guthaben für 100 € (16,7 % Rabatt)

Das Angebot gilt vom 18. bis 24. November 2021 und nur vor Ort. Der Aktivierungscode für das Extra-Guthaben befindet sich auf dem Kassenbon. Diesen solltet ihr also gut aufheben bzw. möglichst sofort einlösen.

Bei Kaufland erworbenes iTunes-Guthaben kann ausschließlich mit einer deutschen Apple ID eingelöst werden. Wie üblich ist der Kauf von E-Books ausgeschlossen. Ihr könnt das Guthaben aber flexibel zum Kauf von Apps, Filmen, dem Apple-Music-Abo oder zum Beispiel auch für In-App-Käufe einlösen.

Den Hinweis auf das Angebot findet ihr auf Seite 13 des Kaufland-Prospekts. Das kann aber je nach Standort abweichen:

