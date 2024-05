Tesla Model Y: Nachträglich mehr Reichweite gegen Aufpreis

Interessant: Der Tesla-Chef und Vorzeige-Internet-Troll Elon Musk hat verkündet, dass es vermutlich möglich sein wird, die Reichweite bestimmter Tesla Model Y gegen Aufpreis nachträglich zu erhöhen.

Die in den letzten Monaten in den USA gebauten Model Y mit „260 Meilen“ Reichweite haben tatsächlich mehr Reichweite, die für 1500 bis 2000 US-Dollar freigeschaltet werden könnte. Laut Musk würde dies die Reichweite der Fahrzeuge um etwa 40 bis 60 Meilen erhöhen, je nachdem, welche Batteriezellen genau verbaut sind. Damit hätten die Fahrzeuge dann eine ähnliche Reichweite wie die aufgefrischten RWD Modell Y in den USA.

Laut Musk arbeitet Tesla an den behördlichen Genehmigungen, um dieses nachträgliche Upgrade zu ermöglichen. Für Tesla-Fahrer hierzulande ist dies nicht relevant, es zeigt jedoch, wie flexibel das Unternehmen auf veränderte Produktionsbedingungen reagieren und diese auch noch zu Geld machen kann.

