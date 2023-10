Kindle Scribe erhält neue Funktionen

Der Funktionsumfang des Amazon Kindle Scribe wird durch kostenlose Softwareupdates fortlaufend ausgebaut. Nun erhalten Kunden wieder einige nützliche Neuerungen.

Der Kindle Scribe erhält regelmäßig Software-Updates, die nach und nach neue Funktionen hinzufügen. Die Nutzer können jetzt handschriftliche Notizen in der Kindle-App für iOS anzeigen, sodass alle Notizen und Hervorhebungen in einem Buch in der App angezeigt werden. Diese Funktion soll Anfang 2024 auch für Android-Geräte verfügbar sein.

Darüber hinaus plant Amazon, eine Mehrfachauswahl und Massenaktionen für Notizbücher hinzuzufügen, um die Verwaltung und Organisation von Notizbuchseiten zu erleichtern. Nutzer können mehrere Seiten gleichzeitig auswählen, um sie zu verschieben, hinzuzufügen, zu löschen, zu exportieren oder in Text umzuwandeln und sogar an sich selbst oder Kontakte zu senden.

Kindle Scribe bei Amazon →

Die Prime Deal Days auf Amazon sind zurück Amazon startet heute ein zweitägiges Shopping-Event für seine Prime-Kunden. Die Prime Deal Days 2023 finden am 10. und 11. Oktober statt. Amazon startet ab sofort mit den Prime Deal Days […]10. Oktober 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->