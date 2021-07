Kinos feiern heute ihr Comeback

Die Kinos mussten in der Pandemie sicher am meisten einstecken, denn während in Großraumbüros fleißig Menschenmassen unterwegs waren, mussten sie als erstes schließen und durften auch erst heute wieder offiziell ihre Säle öffnen.

Seit heute, also dem 1. Juli, können wieder Kinotickets erworben und neue Filme auf der großen Leinwand geschaut werden. Die Branche kam „gut“ über die letzten Monate, da der Staat aushalf, doch das Comeback wird nun wichtig.

Gehen Menschen wieder ins Kino?

Umfragen deuten darauf hin, dass viele Menschen wieder normal ins Kino gehen wollen und das Lineup an Filmen für die zweite Jahreshälfte und 2022 sieht auch nicht schlecht aus (es wurden eben auch viele Filme verschoben).

Schwierig könnte die anhaltende Maskenpflicht sein, an die sich zwar sicher viele sowieso nicht halten, aber das könnte das Geschäftsfeld mit dem Verzehr von Popcorn und Getränken erschweren (das macht oft sehr viel aus).

Das zweite Halbjahr wird interessant und die Kinobranche hofft sicher auch, dass Dinge wie die EM und die Delta-Variante jetzt nicht dafür sorgen, dass da eine dritte Welle im Spätsommer oder Herbst kommt, das wäre sicher fatal.

Konkurrenz durch Streaming

Ich freue mich irgendwann auch mal wieder den ein oder anderen Film auf der großen Leinwand zu sehen, doch das Setup daheim ist mittlerweile so gut, dass mein Verlangen nach einem Kinobesuch derzeit noch verhalten ist.

Mal schauen, wie sich die Pandemie nun in den kommenden Monaten entwickelt. In den kommenden Wochen starten neue Filme wie Black Widow und James Bond, da lohnt es sich sicher mal die ersten Wochenenden anzuschauen.

